Мюнхен, Германия, 6 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Французская компания Renault представила на автомобильной выставке в Мюнхене новый электрический кроссовер Megane E-Tech Electric. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба компании.

Renault Renault Megane E-Tech Electric

Электрическая версия Megane отличается увеличенной колесной базой. Её размер составляет 2,7 м при общей длине 4,21 м.

Модель построена на новой модульной платформе CMF-EV. Заряда аккумуляторной батареи Megane E-Tech Electric ёмкостью 60 кВтч хватает на 470 км пути. Электромотор обладает мощностью 215 л. с.

С 0 до 100 км/ч новинка разгоняется за 8,0 с.

Корму электрокроссовера украшает световая планка. На переднем бампере установлены воздухозаборники и фирменные C-образные ДХО.

Ранее компания Renault представила новый электрифицированный седан Limo под суббрендом Mobilize.

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