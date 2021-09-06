Мадрид, 6 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В августе 2021 года в Испании от COVID-19 скончались 2829 человек. Об этом свидетельствуют данные, собранные Servimedia из официальных отчетов министерства здравоохранения страны, сообщает La Razón.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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Дельта-вариант COVID-19, который, по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день является самым заразным из всех известных на сегодняшний день вариантов, спровоцировал всплеск заражений коронавирусом в начале лета 2021 года, отмечает издание.

Также отмечается, что сразу после того, как глава правительства Испании Педро Санчес объявил об отмене обязанности носить маску на открытых пространствах, что по датам совпало с окончанием учебного года и началом летних каникул, случаи заболевания COVID-19 резко возросли по всей стране, и заболеваемость увеличилась вдвое.