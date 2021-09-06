Белград, , 13:08 — REGNUM Сербия желает вступить в Евросоюз, но не будет во имя евроинтеграции портить отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 5 сентября в интервью австрийскому государственному телеканалу ОРФ.

Александр Вучич Duma.gov.ru

Отвечая на вопрос о перспективах евроинтеграции Сербии, Вучич заявил, что здесь не все зависит от Белграда.

«На недавней встрече министров иностранных дел стран ЕС было отмечено, что Сербия осуществила продвижение и по вопросу верховенства закона. Для нас важно, чтобы мы искреннее оставались на европейском пути», — процитировал телеканал РТС слова Вучича из интервью австрийскому телевидению.

Напомним, что 3 сентября в Словении прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС. Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявил во время встречи, что Евросоюз нуждается в интеграции стран Западных Балкан, среди которых Сербия является ключевым звеном.