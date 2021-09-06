Воронеж, 6 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Власти Воронежа приступили к поиску инвесторов для реконструкции парка «Танаис». Об этом 6 сентября сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Марина Каширская ИА REGNUM Парк «Танаис» в Воронеже

«В Советском районе нет больших благоустроенных парков, а «Танаис» пока не получил своего должного развития. Будущее этого парка беспокоит как воронежцев, так и меня лично. Я практически вырастил своего ребенка в этом парке, поэтому для меня этот проект приоритетный. В ближайшее время мы должны будем принять решение и так же, как мы отработали по парку «Дельфин», парк «Танаис» передать в концессию, но здесь концессия будет иного характера. Здесь и мы сами будем вкладывать бюджетные деньги, и концессионер будет развиваться», — прокомментировал мэр Вадим Кстенин.

Он добавил, что концепция реконструкции «Танаиса» готова, стоимость работ оценивается в 215 млн рублей. Для реализации проекта власти ищут инвесторов и рассчитывают, что работы по приведению парка в порядок начнутся в ближайшее время.

«Танаис» является крупнейшим парком Советского района Воронежа и, несмотря на запущенность, остаётся одним из любимых мест отдыха местных жителей. Как сообщало ИА REGNUM, ранее парк находился в аренде, в течение нескольких лет власти Воронежа и прежний арендатор «Танаиса» выясняли отношения в суде. Ещё в 2016 году суд принял решение о расторжении договора аренды на участок, на котором расположены аттракционы, ситуация обсуждалась на уровне губернатора, нарушения в работе парка выявляла КСП и прокуратура — например, в 2017 году выяснилось, что часть аттракционов в парке работает вообще без документов. Только в мае 2019 года мэрия добилась судебного решения на демонтаж аттракционов. В 2019 году власти города заявили о намерении передать парк в концессию.

Добавим, что вот уже более двух лет остаётся закрытым на реконструкцию другой воронежский парк — «Орлёнок». С июня 2019 года, когда начались работы, сменилось два подрядчика, даты открытия парка неоднократно переносились. В последний раз срок завершения работ установили на 15 октября.