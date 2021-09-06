Улан-Удэ, 6 сентября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов 6 сентября подписал постановление, который упрощает порядок назначения выплат пострадавшим в результате ЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

Ранее на выплаты могли претендовать граждане, имеющие право собственности, договор социального найма или зарегистрированные по месту жительства. Всем остальным нужно было через суд доказывать факт своего проживания в пострадавшем, к примеру, от паводка доме.

«Теперь не нужно подтверждать право собственности в суде. Для этого создается комиссия органов местного самоуправления, куда включаются специалисты поселенческого уровня администрации поселения и граждане, которые подтвердят, что данные жители проживают по тому или иному адресу», — отметили в правительстве.

По словам зампреда правительства Петра Мордовского, республика одной из первых в стране приняла такую меру.