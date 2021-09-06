Мурманск, 6 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В одном из пабликов Мурманска появилось видео с нападением подростков на женщину. Полиция и прокуратура начали проверку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службах ведомств.

Цитата из х/ф «Путёвка в жизнь». Реж. Николай Экк. 1931. СССР Трудные подростки

«Прокуратурой Мурманской области организовано проведение проверки соблюдения законодательства о несовершеннолетних в связи нападением группы подростков на женщину в Первомайском округе Мурманска у ТЦ Флагман. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — заявили прокуратуре.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что ЧП произошло в ночь с 5 на 6 сентября, к месту ЧП была вызвана скорая помощь и полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области трое подростков подозреваются в жестокой расправе над 60-летним мужчиной.