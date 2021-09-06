Кемерово, 6 сентября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Кемерове от коронавируса на сегодняшний день, 6 сентября, вакцинировано 177 440 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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В городской администрации уточнили, что из 177 440 горожан, сделавших прививку от коронавируса, 44 054 человека — в возрасте старше 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области выявлено 52 898 случаев заражения коронавирусом, 50 154 человека выздоровели, 1167 пациентов скончались.

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