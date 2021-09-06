Красногорск, 6 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Установка «экопунктов» в подмосковных школах оправдала себя. Об этом 6 сентября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пластиковые бутылки

«Хочу поблагодарить наш блок ЖКХ за программу «экопунктов» в школе. Мы поставим порядка 900 штук. Первая неделя показывает большую популярность по раздельному сбору мусора среди детей», — сказал Воробьев.

Программа установки «экопунктов» на территории Подмосковья предусматривает получение различных бонусов за сданные туда пластиковые бутылки и алюминиевые банки.