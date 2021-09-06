Пекин, , 12:40 — REGNUM Важной стратегической площадкой для того, чтобы продвигать многостороннее экономическое сотрудничество между странами Северо-Восточной Азии, стал Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом 6 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«ВЭФ стал важной площадкой для продвижения многостороннего экономического сотрудничества в Северо-Восточной Азии», — сказал официальный представитель китайского МИД.

Кроме того, он отметил, что участие в работе этого масштабного форума председателя КНР Си Цзиньпина говорит о стремлении китайских властей наращивать взаимодействие с соседними государствами для дальнейшего развития региона.

«Это также продемонстрировало высокий уровень китайско-российских отношений», — добавил Ван Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбиньзаявил, что власти Китая выступают против военных переворотов и требуют от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде.