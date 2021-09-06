Калуга, 6 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Реструктуризация государственного долга позволит Калужской области привлечь на финансирование новых инвестиционных проектов 8 млрд рублей. Об этом 6 сентября шла речь в Калуге на координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвестиции

По словам министра финансов Калужской области Валентины Авдеевой, в 2020 году структура государственного долга области по сравнению с 2019 годом существенно не изменилась в связи с тем, что на федеральном уровне принято решение освободить субъекты Российской Федерации от уплаты основного долга по кредитным соглашениям и продлить программу реструктуризации бюджетных кредитов до 2029 года. По состоянию на 1 января 2021 года объем государственного долга Калужской области составил 28 млрд 198,6 млн рублей.

По итогам исполнения областного бюджета за 2020 год долговая нагрузка составила 53,9% от налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что соответствует нормам бюджетного законодательства. По итогам 2020 года все условия соглашений с Министерством финансов Российской Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов выполнены. Долговая нагрузка на областной бюджет находится на безопасном уровне. По ожидаемой оценке исполнения областного бюджета за 2021 год государственный долг Калужской области на 1 января 2022 года составит 26 млрд 869 млн рублей. При этом долговая нагрузка снизится до 50% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, что позволит Калужской области войти в состав субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой устойчивости.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратил внимание на высокие показатели эффективности исполнения регионального бюджета и структуры управления государственным и муниципальным долгом области.

«Те инструменты, которые предлагает правительство Российской Федерации по реструктуризации государственного долга и направление средств на финансирование новых проектов, позволит нам в ближайшее время привлечь на это 8 миллиардов рублей. Это серьезные инвестиции, серьезные возможности для подготовки новых площадок и создания инфраструктуры, которая поможет нам привлечь инвесторов и увеличить доходы, которые поступают в наш бюджет», — отметил Владислав Шапша.