Новосибирск, 6 сентября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. В Новосибирске к открытию после масштабной модернизации готовится Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. На ремонт помещений, техническое обеспечение и пополнение книжного фонда потрачено более 12 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Библиотека

«Это интересный проект, который реализуется в рамках нацпроекта «Культура». Чтобы в него попасть, нужно было выполнить несколько условий, в том числе софинансирование в размере 2,5 млн рублей. Мы всё сделали и получили федеральные средства в размере 10 млн рублей, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Теперь это современное пространство, где есть зона для чтения, место для проведения пресс-конференций и даже сцена. В рабочий процесс внедрены и современные технологии, которые позволяют, например, контролировать книжный оборот. Здесь солидный библиотечный фонд — 87 тысяч томов. Плюс — пять тысяч новых изданий».

Отметим, что Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина создана в 1936 году. По официальным данным, ежегодно её услугами пользуются более семи с половиной тысяч человек, полторы тысячи из которых — дети в возрасте до 14 лет.

Открытие библиотеки состоится 15 сентября.