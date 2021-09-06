Минск, 6 сентября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак осуждены Минским областным судом. Приговор двум обвиняемым был вынесен 6 сентября.

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Служители Фемиды признали подозреваемых виновными в совершении преступлений по ч.1 ст.357 («Заговор или иные действия с целью захвата государственной власти»), ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361−1 («Создание экстремистского формирования или участие в нем») УК Белоруссии и приговорили Колесникову к 11 годам тюремного заключения в колонии общего режима, Знака — к десяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, члены президиума так называемого Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и Максим Знак были задержаны и арестованы в сентябре 2020 года.

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Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии, а также в заговоре для захвата власти и создании экстремистской группы. Знака обвиняют в призывах к действиям против национальной безопасности, заговоре для захвата власти и создании экстремистской группы.

В конце июля уголовное дело против белорусских оппозиционеров было направлено в Минский областной суд для рассмотрения по существу.