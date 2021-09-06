Москва, 6 сентября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. В департаменте образования Москвы отреагировали на публикацию ИА REGNUM о том, что в столице музыкальная школа может лишиться помещения. Директор общеобразовательной школы №319 Марина Харламова, которая делит здание с музыкальной школой, сообщила: «В настоящее время ученики музыкальной школы продолжают заниматься в здании нашей школы по прежнему адресу. Помещения и все необходимое для полноценного образовательного процесса им предоставлено».

Музыкальный клип «Окопные песни»

Напомним, что ранее депутат Мосгордумы сообщил о том, что учреждение дополнительного образования, не предоставив равнозначной замены, попросили покинуть занимаемые помещения. Он публично обратился к вице-мэру Анастасии Раковой с просьбой способствовать решению проблемы музыкальной школы.

Читайте развитие сюжета:В Москве детскую музыкальную школу лишили помещения