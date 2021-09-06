Грозный, 6 сентября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Чечне стартовала работа по выявлению случаев поборов в школах. Поручение о прекращении практики сборов денежных средств с родителей на любые нужды отдал 3 сентября властям региона в ходе заседания оперативного штаба глава республики Рамзан Кадыров.

Mezenmir Деньги

Грубое нарушение действующего законодательства будет пресечено, практика поборов будет искоренена, сообщил заместитель председателя правительства Вахид Усмаев.

«В регионе будет усилена работа по пресечению подобных явлений в школах. Нарушители будут наказаны строго по закону! Ещё раз напоминаю, что сборы средств на любые «нужды школы», будь то ремонтные работы, оформление школьных помещений, на подарки и т.п. — недопустимы!» — написал вице-премьер на своей странице в Instagram.

Усмаев призвал родителей сообщать о фактах поборов по оставленному номеру телефона и адресу электронной почты.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с членами правительства поручил прекратить практику сбора денег с родителей, так как, по его словам, в регионе имеются «все необходимые средства на любые нужды школ».