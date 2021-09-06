Москва, 6 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. К настоящему времени предпринимается ряд мер со стороны ЦБ РФ в части денежно-кредитной политики, которые направлены на стабилизацию ситуации в стране, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Tax Credits Кредит

«Это касается и кредитных обязательств и просрочек по ним. Ряд банков подняли ставки и более тщательно относятся к кредитование субъектов.

При имеющихся задолженностях стали более часто рассматриваться рефинансирования и перекредитование.

Выданный и выдаваемый большой объём кредиты по льготным программам пока ещё не сформирует существенной доли просрочки. Да и зарплатных ожидания населения и их обеспечение растут.

ЦБ РФ ищет пути балансировки состояния. И ряд мер направлено на снижение инфляции, которая в первую очередь отражается на платёжеспособности населения.

Предпринимаемые мероприятия позволяют увидеть снижения уровня инфляции, а значит и заёмщикам будет легче оплачивать как основные нужды, так и кредитные обязательства.

Просрочка в перспективе может увеличиться, однако российские банки будут стараться не допустить этого», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доля просроченных более 90 дней кредитов в России в июле сократилась на 0,1 процентного пункта и достигла 4,5%.

Читайте также: Доля просроченных кредитов в России вернулась к историческому минимуму