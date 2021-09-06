ЦБ РФ ищет пути балансировки: эксперт о просроченных кредитах
Москва, 6 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. К настоящему времени предпринимается ряд мер со стороны ЦБ РФ в части денежно-кредитной политики, которые направлены на стабилизацию ситуации в стране, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
Tax Credits
Кредит
«Это касается и кредитных обязательств и просрочек по ним. Ряд банков подняли ставки и более тщательно относятся к кредитование субъектов.
При имеющихся задолженностях стали более часто рассматриваться рефинансирования и перекредитование.
Выданный и выдаваемый большой объём кредиты по льготным программам пока ещё не сформирует существенной доли просрочки. Да и зарплатных ожидания населения и их обеспечение растут.
ЦБ РФ ищет пути балансировки состояния. И ряд мер направлено на снижение инфляции, которая в первую очередь отражается на платёжеспособности населения.
Предпринимаемые мероприятия позволяют увидеть снижения уровня инфляции, а значит и заёмщикам будет легче оплачивать как основные нужды, так и кредитные обязательства.
Просрочка в перспективе может увеличиться, однако российские банки будут стараться не допустить этого», — высказала свое мнение эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, доля просроченных более 90 дней кредитов в России в июле сократилась на 0,1 процентного пункта и достигла 4,5%.
Читайте также: Доля просроченных кредитов в России вернулась к историческому минимуму