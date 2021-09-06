Ярославль, 6 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Возможной причиной взрыва и пожара в жилом доме в посёлке Константиновский Ярославской области стал поджог. Об этом сообщает УМВД России по региону.

30.mchs.gov.ru Пожар

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 2 сентября в квартире пятиэтажного дома сначала произошёл взрыв, а потом начался пожар. Две женщины были госпитализированы.

«Следственным отделом МО МВД России «Тутаевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества), по факту поджога, совершенного 2 сентября 2021 в квартире одного из домов на улице Депутатской в поселке Константиновский Тутаевского района. В результате пожара жительнице соседней квартиры данного дома причинен значительный материальный ущерб», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В квартире, где начался пожар, проживала неблагополучная семья, имевшая долги за квартиру.