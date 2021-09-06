Саратов, 6 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В юго-восточных районах Саратовской области с 7 по 13 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Соответствующий прогноз подготовил региональный гидрометцетр.

Погода

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

В ряде районов области в ночь с 6 на 7 сентября ожидаются заморозки на поверхности почвы до минус 2 градусов, в воздухе — от 0 до минус 1. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Новосибирской области 6 и 7 сентября сохранится высокая пожароопасность (4 класса). При этом в Сузунском районе в эти же дни ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класса).

Читайте также: В новосибирских районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность

Читайте также: В Пензенской области прогнозируют заморозки