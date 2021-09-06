Тирасполь, , 12:32 — REGNUM Автомобили, которые выехали из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) до запрета приднестровских номеров на Украине, смогут вернуться в ПМР до 1 октября. Об этом 6 сентября агентство «Новости Приднестровья» со ссылкой на МИД ПМР.

Приднестровье (выделено красным) и Молдавия на карте

В приднестровском дипломатическом ведомстве отметили, что эта информация получена от украинских коллег. В случае проблем на границе жителей ПМР призывают сообщать об инцидентах на электронный адрес МИД Приднестровья.

Сообщается, что данная новость в основном касается тех, кто возвращается из России или Белоруссии. Выезд из ПМР на территорию Украины автомобилям с приднестровскими номерами также запрещён.

Напомним, в 2018 году в Вене Кишинёв и Тирасполь договорились о «нейтральных» автомобильных номерах, которые должны были позволить жителям Приднестровья выезжать за границу. 1 сентября 2021 года на Украине перестали пропускать транспорт с приднестровскими номерами, хотя была договорённость продлить прежний режим до 10 января 2022 года.

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