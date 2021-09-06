Белград, 6 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Если президент Сербии Александр Вучич выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, его поддержит Социалистическая партия Сербии. Об этом 6 сентября заявил лидер сербских социалистов, спикер парламента Ивица Дачич.

Österreichische Außenministerium Ивица Дачич

Дачич также отметил, что руководители Социалистической партии Сербии и Сербской прогрессивной партии Александра Вучича все еще не договорились о том, выступят ли две партии на предстоящих парламентских выборах в рамках одного списка и будет ли у них общий кандидат в президенты.

«Мы не уточняли эти детали… По моему мнению, мы должны выступить вместе, и если президент Сербии решит баллотироваться на президентских выборах, он без сомнения заручится нашей поддержкой», — заявил Дачич телеканалу Prva.

Напомним, что проведение президентских и парламентских выборов в Сербии планируется весной 2022 года. Предыдущие парламентские выборы прошли летом 2020 года, но в них не приняло участие большинство оппозиционных партий, недовольных условиями ведения предвыборной кампании.