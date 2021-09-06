Симферополь, 6 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Международный аэропорт Симферополь обслужил 1 264 477 пассажира за август 2021 года, это на 39% больше, чем за август 2019 года, сообщили в пресс-службе аэропорта 6 сентября.

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

Месячный трафик пассажиров в августе 2021 года стал максимальным, он превысил рекорд, поставленный в июле, на 48 тыс. человек. Больше всего пассажиров аэропорт обслужил 21 августа — 45 625 человек на прилет и вылет, это также рекорд для аэропорта.

В целом за восемь месяцев 2021 года аэропорт «Симферополь» обслужил 5 018 153 пассажира, что на 72% больше, чем в 2020 году, и на 35% — чем в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев Крым принял 7 млн туристов, из них 30% воспользовались авиасообщением.