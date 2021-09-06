Минск, , 12:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящих 9 сентября переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным намерен поднять несколько вопросов в нефтяной сфере. Об этом 6 сентября белорусский лидер заявил, принимая с докладом генерального директора ПО «Белоруснефть» Александра Ляхова.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти, расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим», — цитирует его БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что обсуждение 28 программ Союзного государства станет темой переговоров 9 сентября президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

По словам главы белорусской дипломатии, эти программы уже подготовлены, и президенты в скором времени ознакомятся с ними.

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