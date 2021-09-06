Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM В Петербурге отменят школьные занятия в субботу, 18 сентября, чтобы они не пересекались с процессом голосования на выборах. Напомним, голосование на предстоящих выборах продлится целых три дня, с 17 по 19 сентября.

Голосование на выборах в Петербурге Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Как сообщает 6 сентября «Фонтанка» со ссылкой на комитет по образованию Санкт-Петербурга, 18 сентября, «будет организована иная занятость детей вне здания школы». Таким образом, уроки в школьных зданиях, во многих из которых будут организованы избирательные участки, в этот день не состоятся.

В то же время остается вопрос о том, как будут организованы занятия в пятницу, 17 сентября, в первый день трехдневного голосования. В этот день, как и в последующие два, голосование должно начаться в 8 часов утра и будет идти до 20 часов. Однако пятница во всех школах — обычный учебный день.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что там, где избирательные участки размещены в школах, дети продолжат учиться. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, для тех, кто придёт проголосовать, будет организован отдельный вход.

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