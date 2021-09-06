Белгород, 6 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Белгородской области 6 сентября выявлено 144 носителя коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 13 пациентов, скончались от осложнений три человека. На вакцинацию от COVID-19 записались 846 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области подтверждено 49 960 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 44 108 человек, скончались 1 033 пациента. Продолжают лечение в стационарах 1 659 белгородцев, получают амбулаторную помощь 3 160 жителей.

На вакцинацию от COVID-19 подана 721 821 заявка. Полный курс иммунизации прошли 660 676 человек.