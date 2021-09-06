Москва, 6 сентября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. Центризбирком России подготовит для законодателей предложение, закрывающее возможность участия в выборах кандидатам-двойникам. Пока что они формально вправе участвовать в голосовании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова 6 сентября в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Памфилова прокомментировала ситуацию с появлением двух двойников-самовыдвиженцев у депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, который идёт на выборы от партии «Яблоко». Эти люди изменили имена и фамилии, чтобы стать полными тёзками депутата.

«Я считаю, что это просто позорище, безобразие. Это уже крайняя, низшая точка падения тех политтехнологов, которые обслуживают заказчиков», — подчеркнула глава ЦИК.

По её словам, по закону мер против такого «издевательства над избирателями» очень мало, хотя Центризбирком давно пытается с ним бороться. У комиссии нет права законодательной инициативы, но после сентябрьских выборов она подготовит для новых законодателей предложение, которое поможет прекратить позорные случаи с двойниками.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу восьмого созыва пройдут в России 17, 18 и 19 сентября.

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