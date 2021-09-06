Красногорск, 6 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Очистка водоемов в Подмосковье завершится 15 ноября. Об этом 6 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Фото — mos.ru Пруд

Глава Подмосковья также указал, что работы по приведению в порядок прудов и прилегающих к ним территорий будет продолжена и в 2022 году.

«Летом мы расчистили пруды. Работу завершаем 15 ноября и открываем голосование по новым проектам, которые будут реализованы на территории Подмосковья», — сказал Воробьев.