Новосибирск, 6 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области, по данным на сегодня, 6 сентября, с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1965 пациентов, в том числе 23 ребёнка. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 162 человек, на ИВЛ — 16 пациентов», — уточняется в официальном сообщении.

Всего в регионе сделано 2 393 480 тестов на коронавирус.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, всего в регионе зарегистрированы 59 514 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4618 детей; 48 232 пациента выздоровели.