Уфа, , 12:30 — REGNUM 80% населения Башкирии необходимо вакцинировать в республике. Об этом 6 сентября сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Вакцинация Управление пресс-службы правительства Тульской области

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«Вышло распоряжение заместителя председателя правительства РФ Голиковой Татьяны Алексеевны о необходимости вакцинации 80% взрослого населения нашей республики от COVID-19. Мы с вами не дотягивали ситуацию до 1 октября 60%, нам — 80%», — сообщил Хабиров, отметив, что нужно собраться и подумать, что делать.

Хабиров отметил, что необходимо усилить работу в этом направлении.

«Нужно усилить пропагандистскую работу, убеждать людей», — сообщил он.

Сообщается, что в Башкирии прививки от COVID-19 получили 1 186 124 человек, завершили вакцинацию — 1 046 482 человека. Согласно данным на 6 сентября в регионе за сутки выявили 300 носителей коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 5 сентября в Башкирии за сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом.