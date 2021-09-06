Омск, 6 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о кратковременных заморозках.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Иней, заморозки

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Как сообщили ИА REGNUM 6 сентября в мэрии города, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, в ночное время с 7 по 11 сентября температура воздуха опустится до минусовых отметок.

По данным синоптиков, сегодня ночью в Омской области ожидаются заморозки с понижением температуры до −0…−5 ℃.

«Такая тенденция сохранится до конца текущей рабочей недели», — предупредили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки прогнозируются и в других регионах Сибири.

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