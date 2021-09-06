Пекин, , 12:25 — REGNUM Власти Китая выступают против военных переворотов и требуют от мятежников в Гвинее немедленно освободить президента этой страны Альфу Конде. Об этом 6 сентября заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«Китай против правительственных переворотов и захвата власти силой. Мы требуем немедленного освобождения президента Конде», — сказал он.

Также официальный представитель китайского МИД отметил, что Пекин призывает все заинтересованные стороны в Гвинее сохранять хладнокровие и добавил, что в сложившейся в стране ситуации все они должны в первую очередь присушиваться к мнению народа и заниматься устранением противоречий политическим путем.

«Мы пристально наблюдаем за событиями в Гвинее», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил попытку военного переворота в Гвинее.