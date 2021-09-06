Новосибирск, 6 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 6 сентября, за минувшие сутки выявили 165 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 168 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«Скончались ещё тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 51, 81, 48, 63 и 76 лет и женщины в возрасте 41, 69, 72, 56, 75 и 76 лет и две женщины в возрасте 83 лет. Всего в регионе умерли 2721 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрированы 59 514 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4618 детей; 48 232 пациента выздоровели (+37 за сутки).