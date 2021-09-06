Красногорск, 6 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. День знаний 1 сентября в Подмосковье прошел в штатном режиме. Об этом 6 сентября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

«У нас все прошло штатно, с хорошим настроением», — сказал глава Подмосковья.

Также он выразил надежду, что пандемия коронавируса и другие факторы не окажут негативного воздействия на формат обучения в регионе.

«Дай Бог отучиться нашим ребятам без потрясений. Школы сегодня работают и это приятно», — сказал Воробьев.