Берлин, 6 сентября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. По итогам августа 2021 года продажи новых машин в Германии снизились на 20%, до 193 307 экземпляров. Об этом сообщает Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA).

Winavto.ru Авторынок

В ассоциации связывают низкие продажи с дефицитом электронных комплектующих. Причем отрицательная динамика продаж автомобилей наблюдается в Германии второй месяц подряд.

Выпуск машин на немецких предприятиях сократился за отчетный период на 32%. Всего в Германии было выпущено 133 600 автомобилей.

Причем немецкий авторынок стал первым в начале 2021 года, который показал признаки восстановления после кризиса, вызванного пандемией. За восемь месяцев 2021 года в Германии было продано 1 820 589 новых машин — на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в августе 2021 года продажи новых автомобилей в Италии снизились на 27,3%, до 64 689 экземпляров.

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