Игорь Артамонов и Светлана Хоркина заложили первый камень спорткомплекса
Елец, Липецкая область, 6 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина 5 сентября посетила Елец, где посетила детскую спортивную школу № 1. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, в школе занимаются около 80 детей, но условия не соответствуют современным требованиям. На замену ей построят крупнейший в области физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 6,5 тыс. квадратных метров.
Стоимость комплекса составит 640 миллионов рублей. В ближайшие два года здесь возведут несколько многофункциональных помещений для спорта и активного отдыха. В новом ФОКе сделают игровой зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом с большим количеством зрительных мест. В трёхэтажное здание переедут не только воспитанники детской спортивной школы № 1. В нём также расположат залы гиревого спорта, тяжелой атлетики и единоборств.
Глава региона, мэр Ельца и Светлана Хоркина 5 сентября приняли участие в торжественной церемонии закладки камня под строительство дворца спорта.