Елец, Липецкая область, 6 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина 5 сентября посетила Елец, где посетила детскую спортивную школу № 1. Как сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов, в школе занимаются около 80 детей, но условия не соответствуют современным требованиям. На замену ей построят крупнейший в области физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью более 6,5 тыс. квадратных метров.

Липецкаяобласть.рф Игорь Артамонов и Светлана Хоркина заложили первый камень спорткомплекса

Стоимость комплекса составит 640 миллионов рублей. В ближайшие два года здесь возведут несколько многофункциональных помещений для спорта и активного отдыха. В новом ФОКе сделают игровой зал для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, теннисом с большим количеством зрительных мест. В трёхэтажное здание переедут не только воспитанники детской спортивной школы № 1. В нём также расположат залы гиревого спорта, тяжелой атлетики и единоборств.

Глава региона, мэр Ельца и Светлана Хоркина 5 сентября приняли участие в торжественной церемонии закладки камня под строительство дворца спорта.

«Спортивная история Ельца великолепна, но спортивную базу города надо улучшать. Мы приняли решение построить этот комплекс, который откроет новые возможности для борцов, гимнастов, футболистов и представителей других видов спорта. Липецкая область получила грант за эффективное управление субъектом. К 460 миллионам рублей мы добавили областные средства и направили все на строительство комплекса, который так нужен жителям. Елец выйдет на другой спортивный уровень, и на сегодняшний день таких объектов в области нет», — рассказал Игорь Артамонов.

«Мне очень приятно участвовать в таком торжественном моменте закладки камня на месте строительства даже не дворца, а храма спорта. Я уверена, что здесь будут заниматься люди, которые продолжат победные спортивные традиции вашего города, а у вас много чемпионов, и дополнят олимпийский небосклон новыми именами», — сказала Светлана Хоркина.