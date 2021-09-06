Махачкала, 6 сентября, 2021, 12:20 — ИА Регнум. В Дагестане за прошедшие выходные скончались от COVID-19 13 человек. Суточный прирост числа случаев летального исхода в регионе за последнюю неделю снизился более чем вдвое. Если 2 сентября было зарегистрировано 17 умерших, то за прошедшие сутки число скончавшихся составило шесть человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Nilses Коронавирус

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Всего за прошедшие два выходных дня — 4 и 5 сентября — в Дагестане был подтвержден 341 тест на коронавирус. Общее число носителей инфекции увеличилось до 48 793 человек. Из них сумел справиться с болезнью 44 221 пациент, в том числе 394 — за последние двое суток.

В настоящее время на лечении от COVID-19 в Дагестане находятся 2285 пациентов.