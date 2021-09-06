Пермь, 6 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 462 новых заражения коронавирусом, что на два больше, чем днём ранее, сообщает 6 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Среди выявленных за последние сутки носителей коронавируса 65 детей. Лечение в больницах получают 54 человека, еще 408 человек находятся дома по меднаблюдением.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 90 556 случаев заражения. Выздоровели 79 795 пермяков. На сегодняшний день в стационарах лечатся 3133 пациента с COVID-19, из них подключены к аппаратам ИВЛ 158 человек.

Общее число жертв заболевания в Прикамье достигло 4236. За последние сутки зафиксировано 23 летальных исхода.