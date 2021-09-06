Москва, 6 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Еврейских организаций вносят ощутимый вклад в развитие межнационального и межрелигиозного мира в России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в поздравительной телеграмме, адресованной российским евреям по случаю с праздником Рош ха-Шана, символизирующим начало года в еврейском календаре.

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«Сегодня еврейские религиозные организации многое делают для успешного развития России, уделяют неустанное внимание плодотворной социальной работе, активно участвуют в реализации востребованных образовательных, патриотических, просветительских, благотворительных проектов», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также глава государства отметил усилия этих организаций, «направленные на поддержание в нашей стране межнационального, межрелигиозного мира и согласия, неизменную приверженность таким непреходящим общечеловеческим ценностям, как добрососедство, доверие и взаимопонимание».

Российский лидер пожелал «гражданам России, исповедующим иудаизм, здоровья, благополучия и радостных праздничных дней».

Напомним, Рош ха-Шана — иудейский Новый год, один из главных еврейских праздников. Для последователей иудаизма этот праздник символизирует духовное очищение, нравственное и религиозное совершенствование. В эти дни люди обращаются мыслями к событиям минувшего года, анализируют свои дела и поступки, обдумывают планы на будущее.