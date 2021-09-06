Кемерово, 6 сентября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Новокузнецке стартовала традиционная благотворительная акция по обеспечению отдельных категорий граждан овощными наборами. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Admoblkaluga.ru Корзина с овощной продукцией

В городской администрации уточнили, что овощной продукцией будут обеспечены граждане, относящиеся к следующим категориям: инвалиды-колясочники; инвалиды Великой Ответственной войны и участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей; полные кавалеры ордена Славы; семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию в связи с пандемией и другие. Полный перечень размещён на сайте мэрии.

В Новокузнецке наборы получат 1439 граждан. В состав набора: картофель — 50 кг; свекла — 10 кг; морковь — 10 кг; капуста — 10 кг. Общий вес овощного набора — 80 кг. Доставка запланирована с 6 по 10 сентября.

Отмечается, что в город поступит 115 тонн овощей для горожан на общую сумму 115 120 рублей.