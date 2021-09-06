Москва, 6 сентября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Самыми лучшими художественными фильмами, которые смотрели жители России за последние 1−2 года, названы фильмы «Т-34» (5%), «Движение вверх», «Огонь» и «Холоп» (по 3%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

(сс) geralt Кинематограф

Предпочитают смотреть фильмы отечественного производства 69% респондентов. Советские фильмы любят 12%. Считают, что фильмы, снятые в России в 2021 году стали лучше, чем год-два назад. 23% граждан.

Телефонный опрос проведен 25 августа 2021 года. Среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, фильма производства США предпочитают смотреть 36% граждан РФ, стран Европы — 26%.

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