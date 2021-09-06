Ньон, Швейцария, 6 сентября, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Российский арбитр Сергей Карасёв будет судить матч отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Греции и Швеции. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба УЕФА.

Шуклин Евгений Сергей Карасёв

Помогать Карасёву будут лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен Кирилл Левников. Ответственными за систему видеоповторов будут Дмитрий Мешков и Сергей Иванов.

Матч Греция — Швеция пройдёт 8 сентября.

Сборная Греции после трёх матчей идёт на четвёртом месте в группе B с тремя очками. Шведская команда выиграла три своих матча и занимает второе место.