Кишинёв, 6 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Пекину и Кишинёву нужно продолжать развивать экономические отношения. Об этом в интервью новостному порталу Noi сказал посол Китая в Молдавии Чжан Инхун.

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«Потенциал торгово-экономического сотрудничества между Китаем и Молдовой ещё не реализован в полной мере. Перед лицом эпидемии бизнес в обеих странах должен проявить инициативу, чтобы справиться с изменениями, искать возможности в условиях кризиса», — сказал китайский дипломат.

Он отметил, что в ближайшие десять лет в Китай, согласно прогнозам, будет ввезено товаров на $22 трлн. Инхун призвал молдавских бизнесменов воспользоваться этой возможностью, исследовать китайский рынок и не упустить прибыль.

Стоит отметить, что торговый оборот между Китаем и Молдавией в первом полугодии 2021 года составил $391 млн. Это на 46,2% больше, чем в 2020 году.