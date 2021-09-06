Игорь Артамонов принял участие в Елецком полумарафоне
Елец, Липецкая область, 6 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов 5 сентября принял участие в праздновании дня города в Ельце. Как сообщает ИА REGNUM, программа началась с Красной площади, где находился стартовый городок Елецкого полумарафона. Глава региона поздравил ельчан с 875-летием старейшего в регионе города и пожелал всем спортсменам удачи на старте.
После приветственного слова руководитель области Игорь Артамонов вышел на старт вместе с остальными участниками полумарафона. Он пробежал дистанцию в 10,5 км по историческому центру города и пришел к финишу с результатом 58 минут 53 секунды.
Всего в полумарафоне приняли участие около 600 спортсменов из 16 регионов России и 68 населённых пунктов. Им было предложено шесть дистанций: 875 м, 500 м, 1 км, 3 км, 10,5 км и 21,1 км.