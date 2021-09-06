Пенза, 6 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. На территории Пензенской области 7 сентября прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности, сообщает ГУ МЧС России по региону со ссылкой на метеослужбы.

Заморозки

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В ночные и утренние часы местами по Пензенской области ожидаются заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+14. В ночные часы осадков не ожидается, днем возможен небольшой дождь.

ИА REGNUM напоминает, 7 — 8 сентября в земледельческой зоне Хакасии в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до — 2 °C.

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