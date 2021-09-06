Ульяновск, 6 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области избирательные бюллетени доставят на участки для голосования не позднее 15 сентября. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия.

Ulyanovsk.izbirkom.ru Печать бюллетеней в Ульяновской области

К выборам в Госдуму в Ульяновской области предстоит напечатать около 2 млн бюллетеней: один бланк избиратели получат для голосования за кандидатов по федеральному округу, один — по одномандатному. Всего в регионе сформировано два одномандатных округа.

В избиркоме отмечают, что на губернаторских выборах будет напечатано порядка 1 млн бюллетеней. Цвет уникальной защиты на бюллетенях — светло-красный.

Чуть менее трети из общего количества бланков предназначены для голосования при помощи КОИБ (комплекса обработки избирательных бюллетеней). Данные бюллетени печатаются на отдельных станках, более плотной бумаге и с нанесением на обороте тангирной сетки.

В ведомстве заявляют, что не позднее 15 сентября бюллетени будут доставлены в участковые избирательные комиссии.

По данным избиркома на 1 июля 2021 года, в Ульяновской области насчитывалось 973 846 избирателей.

Напомним, в Ульяновской области пройдут губернаторские и парламентские выборы. На главный пост в регионе претендуют четыре кандидата: Геннадий Бударин (партия «Зелёные»), Светлана Горева («Новые люди»), Сергей Маринин (ЛДПР) и Алексей Русских (КПРФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на предстоящих выборах будет работать 972 постоянных избирательных участка, из них видеонаблюдением охватят 427 (44%).