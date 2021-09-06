Конакри, , 12:14 — REGNUM Посольство России в Гвинее оценивает ситуацию с безопасностью в этой стране как удовлетворительную, сообщили 6 сентября в диппредставительстве.

Карта Гвинеи Daryona

«Ситуация с безопасностью в стране удовлетворительная, непосредственной угрозы посольству нет», — сообщили ТАСС в посольстве.

Вместе с тем в диппредставительстве подчеркнули, что на фоне событий в республике «обычная дипломатическая работа, конечно, нарушена».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 сентября, в Гвинее была совершена попытка государственного переворота. В мятеже приняло участие элитное подразделение спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя. Они захватили гвинейского лидера Конде, а также других высокопоставленных лиц страны,