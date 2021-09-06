Москва, 6 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. На сегодняшний день отсутствуют предпосылки к вытеснению варианта коронавируса «дельта» вариантом «мю». Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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«Предпосылок к тому, чтобы штамм «мю» вытеснил «дельту», сейчас нет», — сказал Тимаков.

Он отметил, что теоретически возможно обсуждать любую линию коронавируса — «что она может быть более опасна, легче будет обходить иммунитет»: «Коронавирус всегда будет мутировать в ту сторону, чтобы обходить антитела и иммунитет».

Тимаков напомнил, что штамм «мю» на сегодняшний день не вызывает опасений у Всемирной организации здравоохранения, и за ним требуется лишь наблюдение.

Специалист подчеркнул, что если данный вариант коронавируса и создаст эпидемический процесс, то, скорее всего, он окажется локальным и не распространится по всей планете.