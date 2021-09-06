Париж, 6 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб ПСЖ платит нападающему Неймару €6,5 млн в год за вежливость и пунктуальность. Об этом 6 сентября сообщает испанская газета Marca.

Андрей Пронин ИА REGNUM Неймар

По информации издания, в контракте Неймара есть пункт, по которому он должен вести себя вежливо и дружелюбно, а также быть пунктуальным и открытым для общения с болельщиками.

Отмечается, что за это клуб платит ему дополнительные €6,5 млн в год.

При этом по условиям договора Неймару запрещена публичная критика решений клуба. Кроме того, он обязан приветствовать болельщиков до и после матчей, избегать негативных высказываний в адрес сотрудников и фанатов клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая Неймар продлил контракт с ПСЖ до 2025 года.