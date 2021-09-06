Владивосток, 6 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Регионы Дальнего Востока и различные ведомства подводят итоги прошедшего 2−4 сентября Восточного экономического форума во Владивостоке. Отмечается, что на площадках форума подписано рекордное количество соглашений и меморандумов — инвесторы проявили большой интерес к участию в развитии территорий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба полпредства президента РФ в ДФО ВЭФ-2021

Об общих итогах ВЭФ-2021 расскажут в ходе онлайн-конференции 6 сентября полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки в ходе VI Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке 2−4 сентября, подписали рекордное количество соглашений — 18.