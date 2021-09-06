Москва, , 12:10 — REGNUM Своего рода сговор против российских СМИ прослеживается у немецких силовиков, политиков и медиахолдингов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 6 сентября в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Она прокомментировала заявление пресс-секретаря Союза журналистов Германии Хендрика Цернера о российской сети телеканалов RT. По словам Цернера, сотрудники телеканалов «распрощались с критической и независимой журналистикой» и «принимают участие в дестабилизации демократии».

Захарова напомнила, что ранее в Германии закрывали банковские счета медиасети, мешали выдаче лицензий на вещание, травили. При этом Deutsche Welle размещала призывы к участию в незаконных акциях, которые проходили в России, а это — попытка вмешательства во внутренние дела РФ.

«Я бы даже говорила о сговоре немецких силовиков, политиков и медиахолдингов в отношении RT», — отметила Захарова.

Она добавила, что на Западе свободная конкуренция почти запрещена. Это видно в спорте, экономике и геополитике, а теперь и в журналистике.

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