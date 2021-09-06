Петропавловск-Камчатский, 6 сентября, 2021, 12:10 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов принял решение оставить выставочный павильон, который был установлен к VI Восточному экономическому форуму на набережной кампуса ДВФУ во Владивостоке для выставки «Улица Дальнего Востока», на своём месте и дать возможность студентам ДВФУ самим найти ему применение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Tapety.tja.pl Камчатка

Читайте также: Власти Камчатки подвели итоги VI ВЭФ

Планируется, что до зимы павильон продолжит работать как выставочный центр для туристов. А затем станет «домом» для студентов ДВФУ с Камчатки.

«Хочу предложить сделать наш павильон домом Камчатки в столице Дальнего Востока. Заниматься им должны те, кто живёт во Владивостоке. В первую очередь это студенты ДВФУ с Камчатки. Хочу ребятам предложить, чтобы они сами проработали концепцию павильона и использовали его для разработки новых проектов и их презентации», — отметил губернатор края Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки в ходе VI Восточного экономического форума, который состоялся во Владивостоке 2−4 сентября, подписали рекордное количество соглашений — 18.