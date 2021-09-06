Уфа, 6 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим в лесном фонде снят в Башкирии. Об этом 6 сентября сообщил председатель государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

BLM Лесной пожар

Гумеров также отметил, что в Башкирии снят и режим чрезвычайной ситуации, действовавший в ряде муниципалитетов.

Согласно данным на 6 сентября в Башкирии общая площадь, пройденная лесными пожарами, составила 13 391,9 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 40 муниципалитетах и одном городе Башкирии из-за засухи был введен режим чрезвычайной ситуации.